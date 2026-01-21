pnrr tanti lavori nelle scuole ma resta il nodo della aligheri pronta la lettera per mattarella

Il Pnrr ha avviato numerosi interventi nelle scuole italiane, con oltre la metà dei cantieri conclusi nel 2025 grazie anche a finanziamenti comunali. Tuttavia, il progetto di rinnovamento della scuola Dante Alighieri resta ancora in sospeso, sollevando preoccupazioni e richiedendo l’attenzione delle istituzioni, come evidenziato dalla recente lettera inviata al Presidente Mattarella.

"Oltre la metà dei cantieri Pnrr è stata portata a conclusione nel 2025 anche grazie a ingenti cofinanziamenti comunali, ma sul quadro di rinnovamento pesa l’ombra critica dei lavori alla scuola Dante Alighieri ". Nonostante l’impegno dell’amministrazione, il cantiere per l’istituto (il più grande della città) è rimasto al palo per l’inadempienza dell’impresa aggiudicataria. Trattandosi di un intervento non appaltato direttamente dal Comune, ma gestito da Invitalia per conto del Ministero, la risoluzione del contratto ha creato uno stallo burocratico preoccupante che ha fermato tutto, lasciando un cumulo di macerie al posto della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

