Silvana firma la sua prima sfilata Armani Privé
Silvana Armani ha appena presentato la sua prima collezione per Armani Privé. La stilista ha portato un tocco di femminilità pragmatica, distinguendosi dalla linea più astratta di Giorgio Armani. La sfilata ha mostrato un nuovo volto del marchio, con capi che uniscono eleganza e funzionalità. La passerella ha lasciato il pubblico senza parole, segnando un debutto che potrebbe cambiare le carte in tavola per il brand.
Silvana Armani, per la prima volta alla guida di Armani Privé, ne ridisegna i confini con una femminilità pragmatica che Giorgio, nella sua ascesi stilistica, aveva talvolta sublimato fino all’astrazione. Lei riporta la Couture a terra, la rende non solo sofisticata ma portabile, trasformando l’abito da corazza difensiva a pelle osmotica, capace di respirare con chi lo indossa. Il totem di questa transizione è la Giada. La materia viva che Confucio definiva «la virtù resa tangibile». È una scelta dirompente: dimenticate il rigore del greige, qui la palette esplode in una mineralogia dell’anima. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondimenti su Silvana Armani
Silvana Armani a Parigi debutta alla guida del Privé: è la prima collezione creata senza lo zio
Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Privé senza lo zio.
Sfilate Haute Couture di Parigi: Diane Kruger, Michelle Pfeiffer e Kate Hudson alla corte di Giorgio Armani Privé, per la prima sfilata couture senza di lui (e tutte le altre star in front row)
La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.
Ultime notizie su Silvana Armani
Silvana Armani racconta zio Giorgio: Al lavoro lo chiamavo signor Armani. Il testamento? Ha indicato pure a chi dare i cuscini del divanoIn occasione della prima sfilata donna non disegnata dallo stilista, la nipote di Armani alla guida della linea donna racconta la sua vita accanto a una icona assoluta della moda ... today.it
Silvana Armani, la nipote di Giorgio: «Lo vidi un attimo prima che morisse. Oggi sono pronta per il mio debutto. Il testamento? Ha scritto...Alla vigilia della sua prima collezione di alta moda senza Giorgio Armani, Silvana Armani rompe il silenzio e racconta il passaggio più ... msn.com
Questa sera a Parigi, Silvana Armani ha presentato la sua collezione di debutto @GiorgioArmani Privé, la prima sfilata di alta moda dopo la scomparsa di Giorgio Armani lo scorso settembre. Tra gli ospiti: #MichellePfeiffer, #KateHudson, #GemmaChan e molti - facebook.com facebook
Alla sfilata Giorgio Armani Privé c'era anche Michelle Pfeiffer: i dettagli del look firmato dalla maison scelto per il front row x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.