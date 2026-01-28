Silvana firma la sua prima sfilata Armani Privé

Silvana Armani ha appena presentato la sua prima collezione per Armani Privé. La stilista ha portato un tocco di femminilità pragmatica, distinguendosi dalla linea più astratta di Giorgio Armani. La sfilata ha mostrato un nuovo volto del marchio, con capi che uniscono eleganza e funzionalità. La passerella ha lasciato il pubblico senza parole, segnando un debutto che potrebbe cambiare le carte in tavola per il brand.

Silvana Armani, per la prima volta alla guida di Armani Privé, ne ridisegna i confini con una femminilità pragmatica che Giorgio, nella sua ascesi stilistica, aveva talvolta sublimato fino all’astrazione. Lei riporta la Couture a terra, la rende non solo sofisticata ma portabile, trasformando l’abito da corazza difensiva a pelle osmotica, capace di respirare con chi lo indossa. Il totem di questa transizione è la Giada. La materia viva che Confucio definiva «la virtù resa tangibile». È una scelta dirompente: dimenticate il rigore del greige, qui la palette esplode in una mineralogia dell’anima. 🔗 Leggi su Amica.it

