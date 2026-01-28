Silvana firma la sua prima sfilata Armani Privé

Silvana Armani ha appena presentato la sua prima collezione per Armani Privé. La stilista ha portato un tocco di femminilità pragmatica, distinguendosi dalla linea più astratta di Giorgio Armani. La sfilata ha mostrato un nuovo volto del marchio, con capi che uniscono eleganza e funzionalità. La passerella ha lasciato il pubblico senza parole, segnando un debutto che potrebbe cambiare le carte in tavola per il brand.

