Qui atalanta L’Union può attendere Dea arriva il Parma Palladino riparte con Lookman dal 1’

L’Atalanta torna in campo alla NewBalance Arena contro il Parma, dopo la sconfitta contro l’Athletic Bilbao. La squadra di Palladino punta a riprendere il cammino, con Lookman titolare dal primo minuto. Un incontro importante per consolidare la posizione in classifica e ripartire con determinazione nel campionato.

BERGAMO Ripartire dopo il ko interno contro l’Athletic Bilbao è il mantra dell’ Atalanta, impegnata oggi alle 15 alla NewBalance Arena contro il Parma. Sfida delicata, che precede la trasferta di mercoledì in Belgio sul campo dell’Union St Gilloise, decisiva per la corsa all’ingresso tra le prime otto che si qualificano agli ottavi di Champions. Dea che però non può concedersi altre distrazioni in campionato dopo l’ultimo pareggio a Pisa: servono tre punti per restare in scia al Como, avversario tra una settimana al Sinigaglia. Palladino non farà turnover, salvo un paio di adeguamenti, e davanti dovrebbe rilanciare dal primo minuto Lookman (nella foto), rientrato lunedì dalla Coppa d’Africa e impiegato nella mezz’ora conclusiva contro il Bilbao. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta, giornata di scarico: domenica col Parma può tornare dal 1’ LookmanL'Atalanta si prepara alla sfida contro il Parma, con una giornata di scarico dopo la partita in Champions League.

