Atalanta tre punti in Belgio per chiudere la League Phase | contro l’Union St Gilloise tocca a Krstovic

L’Atalanta ha portato a casa i tre punti in Belgio contro l’Union St. Gilloise. La vittoria permette ai nerazzurri di chiudere la fase a gironi con una buona prestazione, già certa di aver raggiunto i playoff. Ora, i bergamaschi puntano a migliorare il loro piazzamento e a giocarsi le chance più importanti nelle prossime sfide. Tocca a Krstovic segnare il gol decisivo e portare avanti la squadra.

Bruxelles. I playoff sono un obiettivo già conquistato e messo aritmeticamente in tasca, ma ora l’ Atalanta vuole di più. Perchè ci è andata vicina, a quel posto in top 8 di Champions League che permetterebbe di andare direttamente agli ottavi. E perché un cammino che potrebbe toccare quota 16 punti meriterebbe un premio superiore al turno extra e sempre particolarmente insidioso. Sarebbe uno in più dell’anno scorso, per rendere l’idea, quando a tradire i nerazzurri fu semplicemente un punto. 15, prima delle escluse. Ecco, vincere in casa dell’Union St. Gilloise porterebbe il bottino ad aumentare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’Atalanta comunica i convocati per la partita contro l’Union Saint-Gilloise, con l’assenza di Bellanova.

L'Atalanta si prepara ad affrontare l'Union Saint-Gilloise in una partita importante.

Atalanta, Lookman verso il ritorno dal 1’ in Belgio: caccia ai tre punti per sperarePer l’ultima gara della prima fase di Champions, Lookman dovrebbe partire titolare nel tridente dell'Atalanta. ecodibergamo.it

L'Atalanta resta in corsa per l'Europa, frenata Bologna. La classifica aggiornata della Serie ASi chiudono altre due gare valide per la 22esima giornata di Serie A. In zona Europa l'Atalanta fa il suo dovere regolando il Parma con un secco. tuttomercatoweb.com

Spalletti taglia corto: “Temi da Champions Andiamo avanti” Alla vigilia dell’ultima gara della League Phase di Champions League, Luciano Spalletti sceglie la linea della chiusura netta. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus viene solle - facebook.com facebook

Champions, l'ultima giornata della League Phase su Sky: istruzioni per l'uso #SkySport #SkyUCL x.com