Jennifer accoltellata e bruciata sul lungomare | 20 anni dopo il killer incastrato dal dna ma è già morto

L'improvvisa svolta dopo 20 anni aveva acceso le speranze di amici e familiari della vittima ma per loro è stata una doccia fredda quando si è scoperto che il presunto killer era già morto. "Lo avremmo sicuramente incriminarlo se non fosse morto nel 2014, all'età di 60 anni" ha spiegato la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Cosa sappiamo fino ad ora sull'aggressione della donna accoltellata in Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook

Jennifer accoltellata e bruciata sul lungomare: 20 anni dopo il killer incastrato dal dna ma è già morto - L'improvvisa svolta dopo 20 anni aveva acceso le speranze di amici e familiari della vittima ma per loro è stata una doccia fredda quando si è scoperto ... Scrive fanpage.it