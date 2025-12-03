Jennifer accoltellata e bruciata sul lungomare | 20 anni dopo il killer incastrato dal dna ma è già morto

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'improvvisa svolta dopo 20 anni aveva acceso le speranze di amici e familiari della vittima ma per loro è stata una doccia fredda quando si è scoperto che il presunto killer era già morto. "Lo avremmo sicuramente incriminarlo se non fosse morto nel 2014, all'età di 60 anni" ha spiegato la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

