Commette un furto in una fioreria ma lascia tracce di sangue | inchiodato dalle analisi del dna
I carabinieri di Russi hanno denunciato un 69enne già noto alle forze dell’ordine: è ritenuto il presunto autore di un furto avvenuto più di un anno fa ai danni di un negozio di fiori del paese. Era la mattina dell’8 ottobre 2024 quando la titolare di un negozio di fiori di Russi si era accorta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
