Soldi freschi per rendere l' Ente più efficiente digitale e vicino ai bisogni della comunità
Il comune di Cadoneghe ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del bando “Risorse in Comune”, promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica e sostenuto dal PNRR. Questa risorsa permetterà di migliorare l’efficienza dell’Ente, di sviluppare servizi digitali e di rispondere più efficacemente alle esigenze della comunità. Un passo importante per rafforzare la vicinanza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Il comune di Cadoneghe è risultato assegnatario del finanziamento previsto dal bando “Risorse in Comune”, promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Al Comune sono stati riconosciuti 78.455,47 euro, destinati al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
