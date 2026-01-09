Soldi freschi per rendere l' Ente più efficiente digitale e vicino ai bisogni della comunità

Il comune di Cadoneghe ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del bando “Risorse in Comune”, promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica e sostenuto dal PNRR. Questa risorsa permetterà di migliorare l’efficienza dell’Ente, di sviluppare servizi digitali e di rispondere più efficacemente alle esigenze della comunità. Un passo importante per rafforzare la vicinanza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Urgono soldi “freschi”, in vendita due palazzi - Un antico ex convento e uno dei palazzi storici più importanti della città, ultratutelato dalla Sovrintendenza e già sede della Pinacoteca a inizio secolo scorso. ilsecoloxix.it

Oggi in Aula ho fatto una domanda semplice al Ministro Giorgetti: dove prenderete i soldi per aumentare di oltre 23 miliardi le spese militari nei prossimi tre anni La risposta è stata un esercizio di fumo istituzionale. Si rinvia tutto a marzo, alle stime ISTAT, all’u - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.