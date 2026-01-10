L' arcivescovo Maffeis in visita alla Trasimeno servizi ambientali

L'arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, Monsignor Ivan Maffeis, ha visitato la sede di Trasimeno Servizi Ambientali a Pineta di Castiglione del Lago. Durante l’incontro, ha incontrato i dipendenti e il consiglio di amministrazione, approfondendo le attività dell’azienda nel settore ambientale. La visita ha rappresentato un momento di confronto e di attenzione alle tematiche legate alla gestione sostenibile dei servizi ambientali sul territorio.

Tsa Trasimeno servizi ambientali ha accolto l’arcivescovo di Perugia e Città della Pieve. Monsignor Ivan Maffeis ha visitato la sede di Pineta di Castiglione del Lago dell'azienda, incontrando i dipendenti e il consiglio di amministrazione. Il presidente Federico Malizia e il consigliere delegato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

