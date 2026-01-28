Questa mattina si è verificato un nuovo suicidio nelle carceri italiane, questa volta a Padova. Un uomo di 72 anni si è tolto la vita nella sua cella, portando ancora una volta all’attenzione il problema delle condizioni detentive e dei diritti umani. La notizia ha suscitato sdegno e richieste di intervento immediato per evitare che tragedie simili si ripetano.

L’ultima cattivissima notizia che arriva dalle carceri italiane è l’ennesimo suicidio: un detenuto di 72 anni si è tolto la vita nella casa di reclusione di Padova. In Italia esiste un’enorme questione carceraria che è a sua volta un’enorme questione democratica. Chiusure ingiustificate, militarizzazione, sovraffollamento intollerabile, linguaggio istituzionale truce, minori considerati al pari di mafiosi e terroristi, comunità penitenziarie considerate solo come questione di ordine e sicurezza. Non era questa la storia penitenziaria democratica ereditata dal pensiero costituente, dai grandi Calamandrei, Spinelli, Pertini, Foa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello per diritti e umanità in carcere dopo l’ultimo suicidio: c’è un’enorme questione democratica

