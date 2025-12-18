Più diritti più umanità | il carcere di Trento apre la stanza dell' affettività

Nel cuore della Casa circondariale di Trento nasce una nuova opportunità di umanità e rispetto. La stanza dell’affettività offre ai detenuti uno spazio protetto per vivere momenti di vicinanza con i propri cari, preservando la loro dignità e il rispetto delle norme di sicurezza. Un passo importante verso un sistema penitenziario più umano, che riconosce i diritti fondamentali e il valore delle relazioni affettive.

© Trentotoday.it - Più diritti, più umanità: il carcere di Trento apre la stanza dell'affettività

Alla Casa circondariale di Trento, nel carcere di Spini, è operativa la stanza dell’affettività: un ambiente riservato dove le persone detenute potranno incontrare il proprio partner in condizioni di privacy e dignità, nel rispetto delle regole di sicurezza dell’istituto. Un’apertura che segna un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

