Più diritti più umanità | il carcere di Trento apre la stanza dell' affettività

Nel cuore della Casa circondariale di Trento nasce una nuova opportunità di umanità e rispetto. La stanza dell’affettività offre ai detenuti uno spazio protetto per vivere momenti di vicinanza con i propri cari, preservando la loro dignità e il rispetto delle norme di sicurezza. Un passo importante verso un sistema penitenziario più umano, che riconosce i diritti fondamentali e il valore delle relazioni affettive.

