We Run Again | i detenuti parteciperanno alla Napoli Half Marathon

We Run Again è un progetto promosso da Napoli Running che coinvolge i detenuti nella partecipazione alla Napoli Half Marathon. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione sociale e il reinserimento attraverso lo sport, offrendo un’opportunità di crescita personale e di confronto in un contesto di collaborazione e speranza.

Lo sport come veicolo di inclusione e reinserimento sociale. È questo l'obiettivo di We Run Again, il progetto promosso da Napoli Running, società organizzatrice della Coelmo Napoli City Half Marathon 2026. L'iniziativa mira al percorso di crescita personale dei detenuti della Casa Circondariale di Secondigliano e è stata presentata oggi all'interno dell'istituto penitenziario. Torna la Coelmo Napoli City Half Marathon. Il momento simbolico arriverà domenica 22 febbraio 2026, quando la corsa – con l'obiettivo di 10.000 partecipanti – attraverserà Napoli insieme a chi ha scelto di rimettersi in cammino.

