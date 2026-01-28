Lacerenza e la cocaina | Neanche facevo la striscia sniffavo dal sacchetto A Milano è ovunque Poi parla di Stefania Nobile

A Lacerenza, un uomo racconta come sia facile trovare droga in paese, anche senza fare grandi sforzi.

“Ho iniziato una sera, purtroppo il buttafuori ne faceva uso. Io avevo smesso da 35 anni, lui insisteva e invece con una volta sola di nuovo c'ero dentro”. A parlare così, intervistato da Fanpage.it, è Davide Lacerenza. L'imprenditore, fidanzato di Stefania Nobile (i due sono stati arrestati a marzo, poi il patteggiamento), ha raccontato l'incubo della dipendenza dalla cocaina. “Uno pensa di gestirla. inizialmente mi bastava mezzo grammo per 3 giorni. Ma poi ti porta ad aumentare, non basta mai. Le soluzioni sono: morte, manicomio, galera. A me è capitata la terza, la migliore. E sono uscito con difficoltà e determinazione, grazie all'aiuto di gente vicino”, le parole di Lacerenza.🔗 Leggi su Today.it

Con la recente dichiarazione di fallimento della società di Lacerenza e Nobile, si apre il confronto su chi si farà carico degli arretrati e del TFR dei dipendenti della Gintoneria, il noto locale chiuso a seguito di gravi accuse.

