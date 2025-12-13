Ora che la società di Lacerenza e Nobile è fallita chi pagherà arretrati e Tfr ai dipendenti della Gintoneria?

Con la recente dichiarazione di fallimento della società di Lacerenza e Nobile, si apre il confronto su chi si farà carico degli arretrati e del TFR dei dipendenti della Gintoneria, il noto locale chiuso a seguito di gravi accuse. La questione coinvolge direttamente l’Inps, chiamato a rispondere delle spettanze dei lavoratori in questa delicata situazione.

Sarà l’Inps a pagare gli stipendi arretrati dei lavoratori della Gintoneria, il locale esclusivo di Davide Lacerenza e Stefania Nobile chiuso dopo le accuse di autoriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e spaccio. Ginto Eventi Srl, la società che fa capo al locale milanese, è andata incontro alla liquidazione giudiziale. E il risultato, scrive Il Giorno, è che a pagare ciò che ancora spetta ai dipendenti della Gintoneria è l’ Inps, almeno in parte. Il giro di clienti «esclusivi» della Gintoneria. Tra droga venduta sottobanco e costosissime bottiglie di champagne, i clienti del locale di Lacerenza e Nobile arrivavano a spendere anche cifre comprese tra i 3mila e i 10mila euro a serata. Open.online

La Ginto Eventi Srl, la società che fa capo al locale e a Davide Lacerenza, è fallita, quindi spetterà all'Inps pagare i crediti dei lavoratori. Ma rimarrebbero fuori le spese legali.