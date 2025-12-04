Stefania Nobile | Dormo con mia madre Wanna Con Lacerenza è finita perché ho trovato una donna nel nostro letto

La seconda parte dell'intervista di Fanpage.it a Stefania Nobile, tornata libera con l'ex compagno e socio in affari Davide Lacerenza dopo l'arresto per il caso Gintoneria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

“Io di droga non ne ho vista mai, alle 10 e mezzo noi ce ne andavamo a casa”. Così Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile a Lo Stato delle cose sui giri di droga ed escort alla Gintoneria, il locale della movida milanese gestito da Davide Lacerenza e tutt’or - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Nobile: “Dormo con mia madre Wanna. Con Lacerenza è finita perché ho trovato una donna nel nostro letto” - it a Stefania Nobile, tornata libera con l'ex compagno e socio in affari Davide Lacerenza dopo l'arresto per ... Secondo fanpage.it

Intervista a Stefania Nobile: “Ogni 4 marzo temo un arresto. Io le escort le picchiavo, prego Madre Teresa per Davide” - it a Stefania Nobile, socia ed ex compagna di Davide Lacerenza arrestata nel marzo 2024 per un giro di droga ... Secondo fanpage.it

Maurizio Nobile: “Wanna Marchi? Era un fenomeno”/ “Mai condiviso le scelte di mia sorella Stefania” - Per la prima volta dopo decenni di scandali Maurizio Nobile, figlio di Wanna Marchi, si è raccontato in un'intervista parlando della sua vita familiare Per la prima volta in tutti questi lunghissimi ... Riporta ilsussidiario.net

“Andavo alla Gintoneria a trovare mia madre e mia sorella, bevevo un bicchiere e me ne andavo. Se prendo una multa in divieto di sosta mi agito”: parla Maurizio Nobile ... - Maurizio Nobile è fratello di Stefania e figlio di Wanna Marchi e “se prende una multa in divieto di sosta si agita”: in una intervista rilasciata al Foglio, il curatore di gallerie d’arte ha ... Da ilfattoquotidiano.it