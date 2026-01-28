L’accordo Ue-India va oltre il commercio Il parere degli esperti

La visita della presidente della Commissione europea a Nuova Delhi segna un passo importante nei rapporti tra Europa e India. Gli esperti parlano di un accordo che va oltre il semplice commercio, aprendo nuove strade di cooperazione tra le due parti. La presenza europea in India si rafforza, con obiettivi che riguardano anche settori più ampi rispetto a quelli economici.

La visita a Nuova Delhi della presidente della Commissione europea e del suo team rappresenta “un passaggio storico” nei rapporti tra India ed Europa. A dirlo è Swasti Rao, professoressa di Relazioni internazionali e Sicurezza nazionale alla Jindal Global University, che legge l’intesa appena raggiunta come un salto di qualità politico prima ancora che economico. “È stata una visita storica del team von der Leyen e ha segnato un forte rafforzamento dei legami tra India ed Europa”, spiega Rao, individuando due risultati principali. Il primo è l’accordo politico sull’FTA, che secondo quanto emerso “dovrebbe essere concluso entro sei mesi”. 🔗 Leggi su Formiche.net

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta una svolta nel commercio bilaterale, con un taglio dei dazi stimato fino a 4 miliardi di euro all’anno.

L’accordo commerciale tra Unione Europea e India è stato firmato ufficialmente a Nuova Delhi.

