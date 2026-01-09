La caccia uccide anche gli animali domestici | il dossier che fa la conta delle vittime

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, durante la stagione venatoria, molti animali domestici come cani, gatti e cavalli subiscono ferite o perdono la vita. L'Associazione Vittime della Caccia ha divulgato i risultati di un dossier che evidenzia questa problematica spesso sottovalutata. Questo studio mette in luce l'impatto della caccia sulla sicurezza e sul benessere degli animali domestici, evidenziando un fenomeno che merita attenzione e riflessione.

Cani, gatti e anche cavalli uccisi o feriti gravemente ogni anno durante la stagione venatoria: L'Associazione Vittime della caccia ha anticipato i risultati del dossier che produce ogni anno rispetto a un dato che spesso passa inosservato: la morte di decine di animali domestici a causa della caccia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Botti in città, l'appello delle associazioni: «Fonte enorme di stress per gli animali domestici: più controlli per far rispettare il divieto»

Leggi anche: La Corte Europea lo decide: gli animali domestici non contano come passeggeri. E il web esplode

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

caccia uccide animali domesticiLa caccia uccide anche gli animali domestici: il dossier che fa la conta delle vittime - Cani, gatti e anche cavalli uccisi o feriti gravemente ogni anno durante la stagione venatoria: L'Associazione Vittime della caccia ha anticipato i risultati ... fanpage.it

caccia uccide animali domesticiIl lupo e i danni cagionati dallo stesso agli animali da pascolo - mo, il lupo veniva considerato estirpato e soltanto all’inizio del secolo 21. filodiritto.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.