La Svizzera chiarisce che l’indagine sul caso di Crans-Montana spetta esclusivamente alla giustizia vallesana, non al governo centrale. Nei prossimi giorni, il governo italiano riceverà una risposta ufficiale sulla possibilità di collaborare con una squadra investigativa congiunta. La situazione resta in evoluzione, con le autorità svizzere che preferiscono mantenere il caso sotto il loro controllo.

Martedì la Svizzera ha fatto sapere che entro la fine di questa settimana darà una risposta alla richiesta dell’Italia di collaborare alle indagini sull’incendio avvenuto a Capodanno in un locale di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone. L’Ufficio federale di giustizia (Ufg) ha ricordato tuttavia che ricostruire in modo rapido e trasparente cosa sia successo è un obiettivo condiviso dei due paesi e soprattutto è «un compito che spetta alla giustizia vallesana e non al governo», dal momento che il sistema democratico svizzero, come quello italiano, si basa sulla separazione dei poteri. «La politica non deve interferire con la giustizia», ha detto Ingrid Ryser, portavoce dell’Ufg. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La Svizzera dice che l'indagine su Crans-Montana «spetta alla giustizia vallesana e non al governo»

La Svizzera ha dato il via libera all'indagine congiunta con l'Italia sulla strage alla discoteca di Crans-Montana.

Il governo italiano ha formulato delle richieste chiare alla Svizzera, chiedendo una collaborazione più efficace da parte della giustizia svizzera.

Crans-Montana, qualcosa non ha funzionato, ma sarà l'inchiesta a fare chiarezza; Jacques Moretti, cosa dice la legge in Svizzera: ecco perché poteva essere scarcerato; Crans-Montana, in un audio Moretti chiedeva a un collaboratore: Dimmi se la schiuma cade o no - Commissione edilizia effettuerà ispezione finale a Febbraio 2016, quasi due mesi dopo apertura; Il governo ha richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera, contro la liberazione di Jacques Moretti.

