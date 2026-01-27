Crans l' ultimatum del governo | La giustizia svizzera collabori

Il governo italiano ha formulato delle richieste chiare alla Svizzera, chiedendo una collaborazione più efficace da parte della giustizia svizzera. Questa comunicazione rappresenta un passo importante per ristabilire i rapporti tra i due paesi e affrontare questioni condivise. La situazione richiede attenzione e dialogo per trovare soluzioni condivise e durature.

Le condizioni poste dal governo italiano per far tornare alla normalità i rapporti con la Svizzera sono chiare. "L'avvio di un'effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati" e "l'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage". La nota di Palazzo Chigi arriva dopo un incontro tra la premier Giorgia Meloni, l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado - richiamato d'intesa con i vicepremier a seguito della scarcerazione rapidissima del titolare del "Constellation" - il ministro degli Esteri Tajani, il sottosegretario Alfredo Mantovano e l'avvocato dello Stato.

