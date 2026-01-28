La Svizzera adesso collabora Squadre investigative comuni per il rogo di Crans-Montana

La Svizzera ha deciso di collaborare con le autorità italiane nell’indagine sul rogo di Crans-Montana. Le squadre investigative di entrambi i paesi lavoreranno insieme, un passo importante per fare chiarezza su quello che è successo. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra Roma e Berna, e rappresenta una vittoria per l’Italia. È anche un segno di vicinanza alle famiglie delle vittime, che affrontano un momento difficile.

di Stefano Zurlo È una vittoria di Roma nel braccio di ferro con Berna, ma è anche un atto di giustizia verso le vittime e i loro genitori che vivono giorni difficilissimi. La Svizzera ha deciso di aprire alla richiesta del nostro Governo di istituire Squadre investigative comuni, come stabilito da un accordo del 2000. Attenzione: la decisione finale spetta alle autorità del Vallese, ma il Dipartimento degli Affari Esteri dichiara in una nota "di aver preso atto della richiesta da parte dell'Italia di una stretta collaborazione fra le autorità giudiziarie svizzere e italiane per chiarire le circostanze del tragico incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Svizzera adesso collabora. Squadre investigative comuni per il rogo di Crans-Montana Approfondimenti su Crans Montana Svizzera La richiesta di Meloni: "Squadre investigative comuni Italia-Svizzera su Crans Montana" Il governo italiano ha richiesto la creazione di una squadra investigativa congiunta Italia-Svizzera in risposta agli eventi di Crans Montana. Crans-Montana, svolta dalla Svizzera: «Entro il fine settimana squadre investigative comuni con l’Italia» La Svizzera e l’Italia collaborano in ambito investigativo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Crans Montana Svizzera Argomenti discussi: Crans-Montana, Berna smorza i toni; Meloni su Crans-Montana: Indagini lacunose, la nostra disponibilità a collaborare ignorata. Subito una squadra investigativa comune; Boss della cocaina arrestato a Dubai dopo anni di latitanza: scovato seguendo la moglie incinta che l'ha raggiunto a Natale; Strage Crans-Montana adesso interviene l’Italia | la Procura di Roma manda gli investigatori in Svizzera. Meloni su Crans Montana: L'ambasciatore torna solo se la Svizzera collaboraProsegue lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera in merito alle vicende relative a Crans-Montana, l'incendio di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Do ... today.it Crans Montana, la difesa del sindaco: «Un errore non scusarmi. Il pm Non mi ha convocato» x.com Tg La7. . Crans-Montana, l'audio di Jacques Moretti sulla "schiuma" finisce agli atti con i video delle stecche da biliardo https://tg.la7.it/cronaca/moretti-biliardo-schiuma-video-27-01-2026-251652 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.