La richiesta di Meloni | Squadre investigative comuni Italia-Svizzera su Crans Montana

Il governo italiano ha richiesto la creazione di una squadra investigativa congiunta Italia-Svizzera in risposta agli eventi di Crans Montana. L’obiettivo è affrontare con efficacia le questioni di interesse comune, affidandosi alla competenza delle forze di polizia di entrambi i paesi. La richiesta mira a garantire un’azione tempestiva e coordinata, senza ulteriori ritardi o resistenze, per tutelare gli interessi condivisi e rafforzare la collaborazione internazionale.

"Chiedo che almeno adesso, dopo quanto accaduto, sia costituita senza ritardo e senza ulteriori resistenze una squadra investigativa comune, che utilizzi la competenza e la professionalità degli appartenenti alle forze di polizia italiani". È la richiesta lanciata dalla premier Giorgia Meloni (foto) in un colloquio con il Corriere della Sera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti nell’ambito delle indagini sulla tragedia di Crans Montana. "Provo profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti", prosegue Meloni che sottolinea: "Lo Stato italiano, e io personalmente, resteremo giorno per giorno, al loro fianco nel percorso di ricerca della giustizia e della verità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

