Crans-Montana svolta dalla Svizzera | Entro il fine settimana squadre investigative comuni con l’Italia

La Svizzera e l’Italia collaborano in ambito investigativo. Entro fine settimana, squadre investigative congiunte saranno operative, segnando una svolta nella cooperazione transfrontaliera. L’annuncio del Ministero pubblico del Vallese sottolinea l’impegno delle autorità nel rafforzare la lotta contro la criminalità internazionale attraverso azioni coordinate e condivise.

«Il Ministero pubblico del Cantone del Vallese ha appena comunicato all'Ufficio federale di giustizia (Ufg), nella sua funzione di autorità centrale per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, che entro la fine della settimana darà seguito alla richiesta italiana». Questa una nota dell'Ufficio federale giustizia elvetico che annuncia l'ok dalla Svizzera all'invio di squadre italiane per indagare sul rogo di Crans-Montana. Aiuti che arriveranno ai pm svizzeri entro il week-end. «Le due autorità di perseguimento penale – si legge – hanno anche la possibilità di unirsi per le indagini in cosiddette squadre investigative comuni.

