La sua auto è stata usata per furti ci consegni i suoi preziosi per verifiche l' anziano non abbocca | 18enne denunciato

La Polizia di Stato di Salerno ha denunciato un 18enne di Napoli. L’uomo è sospettato di aver cercato di truffare un anziano, fingendo di usare l’auto di quest’ultimo per commettere furti. Gli investigatori hanno chiesto di consegnare i preziosi dell’anziano, ma lui ha deciso di non abboccare. La polizia ha immediatamente messo le mani sull’indagato, che ora rischia di finire nei guai per tentata truffa aggravata.

In particolare, alle ore 10:30 circa, un 84enne, residente a Salerno, ha allertato il 113, poiché vittima di un tentativo di truffa telefonica in atto da parte di un soggetto che, qualificandosi come appartenente alle Forze di Polizia, gli aveva prospettato falsamente di risultare intestatario di un'auto coinvolta nella commissione di reati contro il patrimonio. Il truffatore, inoltre, evidenziava che, qualora la vittima non avesse consegnato ad un loro incaricato, che sarebbe giunto di lì a poco, preziosi e denaro nella sua disponibilità, al fine di consentire il confronto con la presunta refurtiva sottoposta a sequestro, sarebbe stata costretta a subire una perquisizione presso l'abitazione, per la ricerca e il sequestro del materiale in questione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Polizia

La polizia locale ha scoperto un'auto rubata, probabilmente impiegata per una serie di furti nella zona.

Un poliziotto fuori servizio ha impedito un tentativo di furto su auto avvenuto la mattina a Bergamo.

Ultime notizie su Salerno Polizia

La sua auto è stata usata per furti, ci consegni i suoi preziosi per verifiche, l'anziano non abbocca: 18enne denunciatoIn azione, lunedì, la Polizia di Stato che, attraverso investigatori della Squadra Mobile di Salerno, ha denunciato, in stato di libertà, un 18enne, residente in provincia di Napoli, incensurato, ... salernotoday.it

«La sua auto è stata usata per una rapina, venga in caserma»: finto carabiniere truffa una coppia di anziani per 70 mila euroLa polizia ha arrestato un 37enne: l'uomo si era impossessato di contanti, buoni postali e gioielli in oro per un valore complessivo di 70 mila euro ... torino.corriere.it

Alla guida dell'auto un uomo di 60 anni, la ragazza è stata trasportata in codice rosso al San Martino - facebook.com facebook