La Social city gestirà pure Forte Ogliastri coinvolte associazioni

Il Comune di Messina ha deciso di affidare la gestione di Forte Ogliastri alla Social City. L’amministrazione ha approvato la delibera che nomina il soggetto responsabile del presidio e della gestione del forte, coinvolgendo anche associazioni locali. Il piano prevede una collaborazione tra enti e realtà del territorio per valorizzare la fortificazione umbertina.

L'esecutivo di Palazzo Zanca ha approvato la delibera relativa all'individuazione del soggetto coordinatore per il presidio e la cogestione del bene demaniale in concessione denominato "Forte Ogliastri", definendo il piano di gestione della fortificazione umbertina. Il coordinamento gestionale, su proposta dell'assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, d'intesa con il sindaco Federico Basile, sarà affidato alla Messina Social City, che opererà in collaborazione con quattro associazioni di respiro nazionale ed espressione locale, selezionate mediante apposito avviso pubblico secondo criteri definiti da una precedente delibera.

