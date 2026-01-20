Nasce Napoli Patrimonio Spa gestirà le 25mila case del Comune fino al 2060 Protestano le associazioni inquilini

È stata istituita Napoli Patrimonio Spa, una società pubblica incaricata di gestire le circa 25.000 abitazioni di proprietà del Comune di Napoli fino al 2060. Con 300 dipendenti, questa iniziativa mira a organizzare e amministrare il patrimonio immobiliare comunale. Tuttavia, la decisione ha suscitato proteste da parte delle associazioni di inquilini, sollevando questioni sulla tutela dei diritti degli abitanti.

Nasce la Napoli Patrimonio Spa, società per azioni in house del Comune. Avrà 300 dipendenti. Gestirà le case del Comune di Napoli fino al 2060.

