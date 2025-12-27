Sette milioni di finanziamenti ad Hamas | 9 arresti coinvolte 3 associazioni
Tempo di lettura: < 1 minuto Arrestati da polizia e guardia di Finanza nove persone accusate di aver finanziato Hamas per sette milioni di euro attraverso associazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell’ambito una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Eseguite misure cautelari nei confronti di nove indagati, destinatari tutti della custodia in carcere, e di tre associazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
