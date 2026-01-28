La Smart era piena di cocaina | 21 chili sequestrati in autostrada dopo inseguimento di 40 chilometri

La Polizia Stradale ha fermato un’auto in autostrada dopo un inseguimento di oltre 40 chilometri. Alla fine, hanno trovato 21 chili di cocaina nascosti nell’auto. Un uomo è stato arrestato sul posto.

