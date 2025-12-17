Porto di Gioia Tauro sequestrati 248 chili di cocaina purissima dal valore di 40 milioni

Nel porto di Gioia Tauro, è stato sequestrato un ingente carico di 248 chilogrammi di cocaina purissima, valutata circa 40 milioni di euro. L’intervento, condotto dalle forze di polizia in collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresenta un nuovo importante successo nella lotta al traffico internazionale di droga.

Nuovo duro colpo al traffico internazionale di stupefacenti nel porto di Gioia Tauro. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, in collaborazione con l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Gioia Tauro, hanno sequestrato 248 chilogrammi di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

