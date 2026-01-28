La Robur e mister Bellazzini si separano La squadra viene affidata a Nico Lelli
La Robur cambia allenatore. Dopo settimane di tensioni e scontri con i tifosi, il club ha deciso di cambiare guida tecnica. Tommaso Bellazzini non siede più sulla panchina e il comando è passato a Nico Lelli, che si prepara a guidare la squadra nelle prossime partite. La decisione arriva dopo le polemiche nate alla rifinitura di sabato e l’assenza del tecnico pisano dal match con lo Scandicci.
E, alla fine il comunicato è arrivato: Tommaso Bellazzini non è più l’allenatore del Siena. Una fine inevitabile, quella del rapporto tra il club bianconero e il tecnico pisano, alla luce della frattura con la tifoseria, insanabile dopo gli accadimenti alla rifinitura di sabato e la sua mancata presenza in panchina per il match con lo Scandicci. "Il Siena Fc – si legge nella nota – comunica che, di comune accordo, il club e Tommaso Bellazzini hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione, che si è pertanto concluso in maniera definitiva. La società desidera ringraziare Tommaso Bellazzini per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
