E’ in cerca di riscatto, la Robur. A presentare la sfida il tecnico bianconero, Bellazzini (nella foto). Come ha reagito la squadra a questa settimana particolare? "Perché particolare?". Perché la squadra ha perso, dopo nove risultati utili, ha subìto delle critiche ed è intervenuto il direttore Guerri. "Internamente è stata una settimana come le atre. Abbiamo svolto il lavoro regolarmente. Sapevamo e sappiamo che il campionato ci avrebbe presentato e ci presenterà delle difficoltà, che ci sarebbero state e potrebbero esserci delle sconfitte". Difficile compattarsi? "Ovviamente sentire pareri negativi non aiuta, soprattutto essendo una squadra giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: ora Bellazzini suona la carica!: "Vogliamo la prestazione e i tre punti"