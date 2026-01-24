L’attaccante Arrighini sfida la Robur | Sarà difficile Bellazzini? Bravissimo

Andrea Arrighini, attaccante dello Scandicci, commenta la prossima sfida contro la Robur: “Sarà difficile. Bellazzini? Bravissimo.” Con un passato tra Serie B e C, Arrighini porta esperienza e competenza alla squadra, dopo aver conquistato il titolo di campione di Serie D con il Pontedera nel 201112. La sua presenza rappresenta un valore importante per l’organico, pronto ad affrontare con determinazione le sfide di questa stagione.

Dall’esperienza di Andrea Arrighini (nella foto) lo Scandicci attinge a piene mani. L’attaccante, vinto il campionato di D con il Pontedera (201112), ha preso il volo, per una carriera divisa tra B e C. Il ritorno due anni fa. In un campionato diverso, ma comunque zeppo di stimoli. Come lo è, per lui, la sfida di domani, al Franchi di Siena. "Per noi sarà una partita difficile, molto difficile – dice –. Affrontiamo una squadra che sì, ha vissuto dei momenti complicati, ma partita per disputare una stagione importante. Tommy (Bellazzini ndr) lo conosco bene, siamo entrambi pisani, abbiamo amici in comune e mi è capitato di frequentarlo anche extra campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

