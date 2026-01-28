LA RIFLESSIONE

Questa mattina si sono tenute le cerimonie per ricordare l’apertura di Auschwitz, 81 anni fa. Le autorità e i cittadini si sono radunati per onorare le vittime dello sterminio. Non sono mancate le testimonianze e i momenti di silenzio, mentre si riflette sul passato e si cerca di non dimenticare quanto accadde.

La riflessione Vincenzo Calafiore 28 Gennaio 2026 Quante Auschwitz? Nell’insonnia della ragione si è rinnovata la rimemorazione della apertura dei cancelli di Auschwitz, dove si compì in larga misura lo sterminio degli ebrei. Rimemorazione che non può diventare abitudine, routine, ma che deve servire per riannodare i fili della storia, della tragica unicità della Shoah! Giornata della memoria quindi per comprendere il senso di eventi orrendi e per tentare di capire con uno sforzo continuo della ragione perché ciò sia potuto accadere. Seguendo il canone interpretativo di Walter Benjamin, l’Angelus Novus di Paul Klee è altrimenti nominabile come l’Angelo della Storia: ha cantato inni di lode e forse attende di cantare ancora. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - LA RIFLESSIONE Approfondimenti su Auschwitz Memoria Sul palcoscenico la riflessione dal tono brillante Questa sera alla Campanella si è registrata una piccola sorpresa. Kabul, incubo mai superato. La riflessione di Arditti Le dichiarazioni di Donald Trump sull’Afghanistan hanno riaperto il dibattito sulla coesione tra gli alleati della Nato, in un contesto internazionale già complesso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Dopo la riflessione Ultime notizie su Auschwitz Memoria Argomenti discussi: Chiara Valerio, la potenziale disavventura a Torino Porta Nuova innesca la riflessione: Chi rimborserebbe il biglietto?; Giornata della Memoria 2026, la riflessione della presidente Alessandra Todde; Violenza giovanile, un fenomeno che preoccupa: la riflessione di Carla Rotundo (PD); Settimana lavorativa corta: la CDLS apre la riflessione con esperti e Governo. Sul palcoscenico la riflessione dal tono brillanteCambia la scaletta, non la qualità: alla Campanella si registra una inversione tra due spettacoli in programma, ma i ... msn.com Chiara Valerio, la potenziale disavventura a Torino Porta Nuova innesca la riflessione: Chi rimborserebbe il biglietto?La riflessione e l'interrogativo della scrittrice che a causa di un QR Code ha rischiato di perdere il treno ... torinotoday.it Al Convitto la Giornata della Memoria con iniziative di riflessione e di studio sulla Shoah, per ricordare quel 27 gennaio del 1945, in cui le truppe sovietiche liberarono il campo di Auschwitz. - facebook.com facebook 'Convivere con Auschwitz', al Teatro Miela una riflessione tra memoria e contemporaneità triesteallnews.it/2026/01/conviv… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.