Kabul incubo mai superato La riflessione di Arditti

Le dichiarazioni di Donald Trump sull’Afghanistan hanno riaperto il dibattito sulla coesione tra gli alleati della Nato, in un contesto internazionale già complesso. Kabul, simbolo di un conflitto ancora aperto, rappresenta una sfida costante per le politiche di sicurezza e stabilità globale. Questa situazione richiede un’analisi approfondita delle dinamiche geopolitiche e delle conseguenze di scelte passate e presenti.

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sull'Afghanistan hanno riacceso il dibattito sulla coesione atlantica, in un momento già teso per la Nato. In un'intervista a Fox News, emittente prediletta dal pubblico conservatore americano, Trump ha minimizzato il ruolo degli alleati nella missione afghana. "Abbiamo mai avuto bisogno di loro?", ha detto, aggiungendo che le truppe alleate "sono rimaste un po' indietro, lontane dalle linee del fronte". Parole calibrate per un elettorato domestico, quello repubblicano, che apprezza il nazionalismo e la critica all'impegno internazionale eccessivo. Trump parla agli americani di destra, rafforzando l'immagine di un'America che non si fa carico da sola del mondo.

