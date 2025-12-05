Censis | ‘In 15 anni la ricchezza delle famiglie in calo dell’8,5%’

Il nuovo rapporto Censis disegna un Paese sempre più povero e anziano, disilluso dalla politica e oberato da un debito pubblico senza precedenti. La ricchezza delle famiglie, in calo ormai da anni, continua a diminuire. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Censis: ‘In 15 anni la ricchezza delle famiglie in calo dell’8,5%’

