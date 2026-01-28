Alla fine del 2024, le famiglie italiane possiedono 11.732 miliardi di euro di ricchezza netta. È un calo del 5% rispetto al 2021, causato dall’aumento dell’inflazione. La perdita si fa sentire sui risparmi e sugli investimenti delle famiglie, che vedono ridursi il valore del loro patrimonio. La situazione resta difficile, con molte persone che devono riorganizzare le proprie finanze per affrontare i tempi complicati.

Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 miliardi di euro. Rispetto al 2023 è aumentata del 2,8% a prezzi correnti ma, valutata a prezzi costanti, è ancora inferiore di oltre il 5% rispetto al 2021 per effetto della forte inflazione nel 2022. Lo rileva l’Istat. L’aumento delle attività non finanziarie nel 2024 rispetto all’anno precedente (+1,9% a prezzi correnti) è stato trainato dalla componente delle abitazioni, cresciuta in misura significativa per il terzo anno consecutivo. Il valore delle attività finanziarie è aumentato del 3,6%. Il valore delle attività finanziarie, scrive l’Istat, è aumentato del 3,6%, principalmente per effetto dell’andamento positivo dei prezzi delle quote di fondi comuni, dei titoli e delle riserve assicurative. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Istat: la ricchezza delle famiglie perde il 5% sul 2021 per effetto dell'inflazione

Nel 2025, l’Istat segnala un’accelerazione dell’inflazione, con un aumento dei prezzi dell’1,5%.

