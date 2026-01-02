La ricchezza delle famiglie italiane si sgretola | più disuguaglianze e meno risparmi

Negli ultimi tredici anni, la ricchezza delle famiglie italiane ha mostrato segnali di stagnazione e diminuzione reale, accentuando le disuguaglianze. Confrontato con altri Paesi europei, il nostro Paese evidenzia un quadro preoccupante: la crescita dei risparmi è limitata e il patrimonio si riduce, lasciando emergere sfide importanti per la stabilità economica e sociale delle famiglie italiane.

Il confronto con gli altri Paesi Ue è impietoso. Ma a preoccupare di più è il fatto che la ricchezza italiana non solo cresce poco in termini assoluti, ma si è addirittura ridotta in termini reali negli ultimi 13 anni. Dal dicembre del 2012 al giugno del 2025 la ricchezza complessiva delle famiglie italiane è cresciuta del 20,6%, contro il 66,2% della media Ue, il 45,1% della Francia e il 108,2% della Germania. E se consideriamo l'inflazione, la diminuzione della ricchezza in Italia in termini reali è stata del 2%. L'analisi effettuata dalla Fondazione Fiba di First Cisl, sulla base dei dati della Bce, fa emergere una " società con disuguaglianze sempre più ampie: il 50% meno abbiente della popolazione possiede appena il 7,4% della ricchezza, mentre il 5% detiene il 49,4%".

