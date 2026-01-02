Ricchezza delle famiglie italiane in frenata | ‘Dal 2012 -2% in termini reali’

Negli ultimi tredici anni, la ricchezza delle famiglie italiane ha registrato una crescita limitata, con un calo del 2% in termini reali dal 2012. Rispetto a Francia e Germania, l’Italia presenta un andamento più debole, evidenziando una fase di stagnazione che riflette le sfide economiche e strutturali del paese.

Crescita debole rispetto a Francia e Germania. Negli ultimi tredici anni la ricchezza complessiva delle famiglie italiane è cresciuta molto meno rispetto alle principali economie europee. Tra dicembre 2012 e giugno 2025 l'aumento è stato pari al 20,6%, a fronte del 45,1% registrato in Francia e del 108,2% in Germania. Nello stesso periodo, la media dell'area euro si è attestata al 66,2%, evidenziando un netto ritardo dell'Italia. Il peso dell'inflazione e la perdita reale. Se si tiene conto dell'andamento dei prezzi, il quadro peggiora ulteriormente. Considerando un indice di rivalutazione monetaria pari a 1,22, emerge che le famiglie italiane hanno perso circa il 2% di ricchezza in termini reali, nonostante l'incremento nominale.

Ricchezza delle famiglie italiane, negli ultimi 13 anni crescita più lenta della media dell’area euro - ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi tredici anni la ricchezza complessiva delle famiglie italiane è cresciuta meno della media dell’area euro ed ha perso il confronto con quella di tedeschi e francesi. msn.com

Frena la ricchezza delle famiglie, dal 2012 -2% in termini reali - "Dal dicembre 2012 al giugno 2025 la ricchezza complessiva delle nostre famiglie è cresciuta del 20,6% contro il 45,1% della Francia ed il 108,2% della Germania. msn.com

"A inizio 2025 solo il 5% delle famiglie detiene quasi la metà della ricchezza nazionale. Queste cifre non si traducono semplicemente in un impoverimento economico: raccontano una compressione della mobilità sociale, un blocco dei sogni di progresso, e l’i - facebook.com facebook

