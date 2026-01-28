La Reyer trionfa in Ungheria e tiene acceso il sogno Eurolega

La Reyer Venezia ha vinto in Ungheria, mantenendo vivo il sogno di conquistare l’Eurolega. Le ragazze di coach Mazzon hanno dominato gran parte della partita e sono riuscite a resistere nel finale, portando a casa una vittoria importante.

Finisce 69-71 con il canestro di Dojkic a 3 secondi dalla fine. Sfida decisiva con Valencia al Taliercio per il passaggio del turno Si poteva solo vincere, e le ragazze di coach Mazzon l'hanno fatto, dominando per larga parte del match e resistendo nel finale. In Ungheria, sul campo della DVTK Hun Therm, passa l'Umana Reyer per 69-71. Un risultato che permette di tenere aperto il sogno dei play-in di Eurolega. Nel mezzo, la sfida, durissima, contro Valencia mercoledì prossimo al Taliercio. Nel secondo tempo però il Dvtk ha messo un piglio diverso, e complice la sterilità realizzativa delle reyerine nell'ultimo quarto, ha scavato punto su punto fino a portarsi, nell'ultimo minuto di gioco (a 7 secondi dalla fine) al pareggio.

