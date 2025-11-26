Eurolega donne la Reyer supera il Landes 57-56

Veneziatoday.it | 26 nov 2025

La Reyer vince una partita nervosa, caratterizzata da difese notevoli e qualche errore di troppo in attacco, contro il Basket Landes campione di Francia, nell'ultima partita del girone in Eurolega. Le lagunari partono meglio, ma le.

