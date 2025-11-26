Eurolega donne la Reyer supera il Landes 57-56
La Reyer vince una partita nervosa, caratterizzata da difese notevoli e qualche errore di troppo in attacco, contro il Basket Landes campione di Francia, nell'ultima partita del girone in Eurolega.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLe lagunari partono meglio, ma le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
