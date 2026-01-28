La rara gelata del fiume Hudson a New York

La gelata del fiume Hudson a New York ha preso tutti di sorpresa. Le temperature si sono abbassate di colpo, e il fiume si è ghiacciato in alcune zone, creando grandi banchi di ghiaccio che galleggiano sull’acqua. Le immagini, già virali sui social, mostrano i blocchi di ghiaccio attorno a Manhattan, con i ponti e i grattacieli che si stagliano sullo sfondo. La scena è insolita: di solito il fiume scorre tranquillo, ma questa volta si è trasformato in un paesaggio invernale quasi sur

La tempesta eccezionale che ha portato gelo e neve in gran parte degli Stati Uniti ha provocato anche un fenomeno piuttosto raro a New York: la gelata parziale dell'Hudson, il fiume che divide Manhattan dal New Jersey, che si è riempito di grossi blocchi di ghiaccio galleggianti. In città d'inverno il clima è notoriamente rigido e le nevicate sono frequenti (negli ultimi giorni in certi quartieri sono caduti circa 30 centimetri di neve), ma che l'Hudson congeli è in realtà piuttosto inusuale per via soprattutto della salinità del fiume, che raggiunge il mare poco dopo, e negli ultimi decenni non è mai capitato che gelasse completamente.

