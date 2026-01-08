L' intervista fiume di Trump al New York Times | Cosa faremo in Venezuela

Nel corso di un'intervista con il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il controllo americano sul Venezuela potrebbe durare diversi anni, sottolineando che solo il tempo potrà determinare la durata della supervisione statunitense nel paese. Questa affermazione evidenzia la complessità e la prolungata natura delle recenti strategie statunitensi in Venezuela, lasciando spazio a molteplici interpretazioni sul futuro della regione.

Potrebbe durare anni il controllo americano sul Venezuela. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una intervista con il New York Times, rispondendo che "solo il tempo potrà dire" per quanto tempo l'amministrazione Usa avrà la supervisione diretta del Venezuela. Tre mesi, sei mesi, un anno? "Direi molto più a lungo", ha risposto Trump. Nel frattempo, ha aggiunto, Caracas sta dando a Washington "tutto ciò che riteniamo necessario". In un'intervista durata quasi due ore, Trump ha spiegato: "Ricostruiremo in modo molto redditizio"il Venezuela, "useremo il petrolio e prenderemo petrolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

