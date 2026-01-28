La casa automobilistica cinese Dongfeng Motor ha installato la pressa più potente del mondo a Wuhan. Con una capacità di 16 mila tonnellate, questa macchina è tra le due più grandi al mondo. L’azienda ha annunciato di averla messa in funzione di recente, puntando a migliorare la produzione di automobili e ridurre i tempi di lavorazione. La pressa è così potente che permette di modellare parti di auto più grandi e resistenti rispetto a prima. Per ora, resta un pezzo unico, ma potrebbe cambiare il modo di fare auto in Cina e oltre.

Per competere nel difficilissimo mercato automotive moderno è necessario abbattere il più possibile i costi di produzione e i cinesi, in questo, sono decisamente all'avanguardia. Lo dimostra il fatto che Dongfeng Motor ha installato e attivato, all'interno della sua nuova fabbrica di Wuhan, in Cina, una nuova "gigapressa" da 16 mila tonnellate di pressione che verrà utilizzata, insieme ad una seconda pressa da 10 mila tonnellate, per stampare diverse componenti delle autovetture del gruppo (M-Hero, Voyah, Aeolus, Nammi e Forthing). Il primo componente stampato dalla nuova, colossale, macchina per il "die-casting" è stato un alloggiamento per il pacco batterie di un'auto elettrica Dongfeng. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La pressa per auto più potente del mondo è a Wuhan in Cina

