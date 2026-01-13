I passaporti più forti del mondo classifica 2026 | perché quello italiano è più potente di quello americano

Nel 2026, la classifica dei passaporti più forti al mondo, secondo l'Henley Passport Index, vede l’Italia al quarto posto, offrendo ampie possibilità di viaggio senza visto. Al contrario, gli Stati Uniti, con politiche più restrittive, si collocano al decimo posto. Questa posizione evidenzia le differenze nelle politiche di visto e di accesso internazionale tra i due paesi, sottolineando il ruolo strategico del passaporto italiano nel panorama globale.

