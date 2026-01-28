La presidente della cooperativa Tragitti Patrizia Turci a Salotto Blu | La società dell' apparenza acuisce il disagio psichico

Da forlitoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Patrizia Turci, presidente della cooperativa sociale

Conversando con Mario Russomanno a VideoRegione alla trasmissione Salotto blu, Turci ha tracciato la storia della coop e descritto l'attuale situazione del settore Patrizia Turci è presidente della cooperativa sociale "Tragitti" sorta sul finire degli anni Ottanta allo scopo di sostenere pazienti e famiglie, dopo la chiusura dei manicomi, avvenuta a seguito della applicazione delle Legge Basaglia. Conversando con Mario Russomanno a VideoRegione alla trasmissione Salotto blu, Turci ha tracciato la storia della coop e descritto l'attuale situazione del settore. “Nascemmo come associazione dei familiari - ha detto, tra l'altro, Turci - oggi prendiamo in carico persone, in comunità o attraverso assistenza domiciliare.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Tragitti Cooperativa

Sicurezza Milano, l’esperienza della casa della carità sul disagio psichico

Perché la bara di Tony Dallara era blu, la spiegazione della moglie Patrizia

Patrizia Dallara ha condiviso il motivo dietro la scelta del colore blu per la bara di Tony Dallara.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tragitti Cooperativa

Argomenti discussi: Unicoop, rinnovo del contratto per 400 lavoratrici piacentine della cooperativa sociale; Cooperativa Mondo Aperto, la presidente: Serve una nuova visione che dobbiamo costruire tutti insieme; A Torre de' Passeri presentato Giratondo, uno spazio di accoglienza per famiglie con bambini 0–3 anni; VIDEO| Professioniste in cooperativa: a Roma il modello Semi di girasole.

la presidente della cooperativaVino, Galgani è il nuovo presidente della cooperativa Cantine Vivito37 anni, di Certaldo, è alla guida di uno dei più grandi gruppi vinicoli della Toscana che conta circa 150.000 quintali di uva lavorata ogni anno, un valore della produzione di 16 milioni di euro e va ... intoscana.it

la presidente della cooperativaValentino Galgani è il nuovo presidente di Cantine VivitoEletto alla guida di una delle più grandi realtà toscane, che produce eccellenze del territorio dal Chianti alla Vernaccia di San Gimignano. gonews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.