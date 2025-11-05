Sicurezza Milano l’esperienza della casa della carità sul disagio psichico

A Milano, dopo l’aggressione avvenuta in piazza Gae Aulenti nei giorni scorsi, un approfondimento in una struttura legata alla Caritas Ambrosiana che si occupa di disagio psichico. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sicurezza Milano, l’esperienza della casa della carità sul disagio psichico

