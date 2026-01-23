Perché la bara di Tony Dallara era blu la spiegazione della moglie Patrizia

Patrizia Dallara ha condiviso il motivo dietro la scelta del colore blu per la bara di Tony Dallara. Una decisione che riflette un ricordo personale e un simbolismo speciale, legato alle emozioni e ai valori condivisi dalla coppia. Questa scelta, semplice e rispettosa, sottolinea l’affetto e il rispetto che hanno caratterizzato la loro vita insieme.

La moglie di Tony Dallara, Patrizia, ha spiegato perché ha scelto il colore blu per la bara del marito. Il cantante è morto a 89 anni lo scorso 16 gennaio. Il motivo riguarda una sua passione e nasce dalla volontà di rendergli omaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi sono la moglie e le figlie di Tony Dallara, Patrizia, Lisa e NatashaTony Dallara è sposato con Patrizia, con la quale ha avuto due figlie, Lisa e Natasha.

Tony Dallara, la moglie Patrizia: “Eravamo in simbiosi, sarà difficile senza di lui”Patrizia, moglie di Tony Dallara, ha condiviso il suo dolore per la perdita del cantante, avvenuta il 16 gennaio all’età di 89 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Funerali Tony Dallara, l’addio dell’amico Memo Remigi e il mistero sulla morte; Valentino, la camera ardente mercoledì | Il feretro accolto dal compagno e dai figliocci. Gualtieri: Ha incarnato Roma; Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: una rosa rossa sulla bara, tanti i vip presenti. A rendergli omaggio anche i suoi amati carlini; Valentino, diretta funerali a Roma: Giammetti commosso: Non ti farò dimenticare. Da Anne Hathaway a Anna Wintour, i vip in chiesa....

Perché la bara di Tony Dallara era blu, la spiegazione della moglie PatriziaLa moglie di Tony Dallara, Patrizia, ha spiegato perché ha scelto il colore blu per la bara del marito. Il cantante è morto a 89 anni lo scorso 16 gennaio. Il motivo riguarda una sua passione e nasce ... fanpage.it

La vedova di Tony Dallara, la bara blu e una morte inaspettataLa bara blu di Tony Dallara, le parole della vedova, il dolore di Patrizia a La volta buona, nessuno pensava sarebbe morto ... ultimenotizieflash.com

Lo stringe. Perché è tutto ciò che le resta. È la madre di Riccardo Minghetti, morto a 16 anni a Crans-Montana la notte di Capodanno. Davanti alla sua bara non tiene un ricordo qualsiasi: stringe la foto di suo figlio come si stringe un corpo vivo, come se il cuor - facebook.com facebook