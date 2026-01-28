La Piccola Lanterna | una fiaba palestinese ai Magazzini del Sale

Domenica 1 febbraio alle 18, i Magazzini del Sale ospitano “La Piccola Lanterna”, una fiaba palestinese di Ghassan Kanafani interpretata da Monia Alfieri. L’evento porta in scena una storia fatta di parole semplici, pensata per coinvolgere il pubblico con un racconto che arriva dal cuore del Medio Oriente. L’attrice dà vita alla narrazione, facendo rivivere le emozioni di un mondo lontano, ma vicino con le sue storie.

Appuntamento domenica 1 febbraio alle ore 18 con La Piccola Lanterna da una fiaba palestinese di Ghassan Kanafani di e con Monia Alfieri.Iniziative del Castello di Sancio con la partecipazione straordinaria e bambinesca diSibilla Bonaventura, Bianca e Margherita Marchello aiuto regia Manuela.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Magazzini del Sale

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Magazzini del Sale

Argomenti discussi: La lanterna delle peonie – Storia di fantasmi; Amazon: 3 titoli artistici per riscoprire l'artigianalità videoludica, c'è Midnight Walk; Pace in terra: la memoria attiva per costruire il futuro; Una luce, simbolo di speranza e rinascita presso il CAV Liberaluna di Campobasso.

In occasione della giornata della memoria le classi 3A e 3B Don Milani, dopo aver letto assieme la storia di Yossef e la piccola lanterna di Gilda Cecoro, hanno creato delle meravigliose lanterne. La lanterna è il simbolo di una luce da custodire, la luce della m - facebook.com facebook