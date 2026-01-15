Come Volevi Essere si fa in tre | monologo dell’attore Antonio Previti ai Magazzini del Sale

Dopo i primi sold out aggiunta una replica ai Magazzini del Sale per lo spettacolo Come Volevi Essere. Il primo monologo dell’attore Antonio Previti, inserito nella stagione del teatro andrà in scena il 24, 25 e 31 gennaio.Come Volevi Essere è uno spettacolo di prosa autobiografico che unisce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Come Volevi Essere è uno spettacolo di prosa autobiografico diviso in due atti. Tra i 18 e i 25 anni, questa storia coltiva un sogno preciso, vestire la divisa della Marina Militare Italiana. Attraverso il racconto di tentativi, illusioni e cadute, lo spettacolo ripercorre