La piccola Olimpia e il riccio Fritz | una fiaba sul diritto di essere grigi

Esistono libri per l’infanzia che hanno il raro pregio di parlare agli adulti con la stessa urgenza con cui incantano i bambini. È il caso di La villa delle cose straordinarie, secondo volume della saga ideata da Elfriede Gaeng e illustrata con tratto onirico da Carolina Calabresi. La storia riprende il viaggio di Olimpia e del suo riccio speciale, Fritz. Se nel primo volume (Le avventure di Olimpia e il riccio Fritz, 2024) la sfida era contro la prepotenza visibile (il bullismo), qui ci incamminiamo all’esplorazione di un orizzonte più sottile e psicologico: l’immobilismo del tempo e la dittatura delle apparenze, diversità e discriminazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

