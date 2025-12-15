Solidarietà a scuola la 3ª C della Novelli Veneziano dona beni per le famiglie indigenti

La classe 3ª C della Novelli Veneziano di Monreale si distingue per un gesto di solidarietà, donando beni alle famiglie indigenti del territorio. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra studenti e genitori, che testimonia il valore della solidarietà e dell'impegno comunitario all’interno della scuola.

Monreale – Una significativa azione benefica ha preso vita tra i banchi della classe terza C dell’Istituto Comprensivo Novelli Veneziano, resa possibile grazie alla sinergia con i genitori degli alunni. Il progetto, ideato e portato avanti con determinazione esclusivamente dagli studenti della 3ª C, è nato con l’intento di offrire ai bambini un’occasione pratica per . L'articolo proviene da Monreale Live. Monrealelive.it

