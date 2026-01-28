La macchina della solidarietà Nuova raccolta fondi per Kean | Ha ustioni e danni polmonari I suoi genitori sono sempre con lui

A Milano, continuano le iniziative di solidarietà per Kean, il ragazzo rimasto gravemente ferito a Crans-Montana. I genitori sono sempre accanto a lui, mentre si moltiplicano le raccolte fondi per aiutarlo a coprire le spese delle cure. La sua condizione resta difficile, con ustioni e danni ai polmoni ancora da valutare.

di Marianna Vazzana MILANO Si moltiplicano le raccolte fondi per i ragazzi feriti a Crans-Montana, rimasti gravemente feriti e ricoverati all’ ospedale Niguarda. Ieri, la macchina della solidarietà si è rimessa in moto per Kean, sedicenne: sulla piattaforma Gofundme è possibile donare, ancora. "Contribuisci – invita l’amica che l’ha promossa – per dare serenità a questa famiglia in un momento così difficile". A lottare per la vita insieme a Kean ci sono anche tre suoi compagni di scuola del Virgilio (Francesca, Sofia e Leonardo) che frequentano il terzo anno del Liceo delle Scienze umane, e per tutti e quattro è attiva da due settimane la raccolta fondi lanciata dai genitori del Consiglio d’Istituto alla quale hanno già partecipato oltre 2mila persone (l’iniziativa è ancora in corso).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

